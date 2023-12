L’incubo di una 15enne in Gallura, un 29enne accusato degli abusi

La 15enne avrebbe subito abusi ad opera di un amico di famiglia in Gallura.

Una serata tra amici in un locale della Gallura si è trasformata in un incubo di sangue e abusi per una 15enne. Durante la serata sarebbe stata convinta da un amico di famiglia 29enne, suo compaesano, ad accompagnarlo ad acquistare un pacchetto di sigarette in un distributore automatico.

Una volta soli, l’avrebbe portata in una stradina buia, spingendola dentro un garage. Poi l’avrebbe picchiata, con pugni al volto e sbattendole la testa per terra. Infine avrebbe abusato sessualmente di lei. Prima di fare ritorno nel locale come nulla fosse, secondo l’accusa, le avrebbe intimato di non dire niente dell’accaduto, altrimenti l’avrebbe ammazzata.

Appena giunti nel locale, la ragazzina, piena di sangue sul viso e sul corpo, ha raccontato tutto alla mamma, mentre lui, negando, ha affermato di aver subito, insieme alla ragazza, un’aggressione da parte di tre uomini.

Sono giunti sul posto i carabinieri, che hanno riscontrato evidenze del racconto della ragazzina. Il 29enne è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere. Come si legge su La Nuova Sardegna, sarà processato con rito abbreviato condizionato a una perizia psichiatrica.

