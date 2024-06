40enne di Olbia nei guai: arrestato, avrebbe fatto la pipì in un ufficio dei carabinieri per protesta.

Un 40enne di Olbia, arrestato con varie accuse nei mesi scorsi, non pago delle contestazioni da parte dei militari, avrebbe urinato in un ufficio della stazione dei carabinieri locali, rivolgendo insulti e minacce ai presenti.

Pochi giorni fa, come scrive L’Unione Sarda, è iniziato il processo a Tempio. Tra le contestazioni messe nero su bianco dal Pm Gianmarco Vargiu, anche quella di aver espletato i suoi bisogni fisiologici in un ufficio della caserma dei Carabinieri. Non si conosce ancora la strategia difensiva su quest’ultimo atto, ma visto il capo di imputazione dovrebbe essere esclusa l’ipotesi di incontinenza.

