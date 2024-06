Il sindaco di Badesi denuncia danni alla pista ciclabile

In piena notte alcuni vandali hanno danneggiato la pista ciclabile a Badesi e il sindaco annuncia una denuncia per i responsabili. “Cari ragazzi che stamattina avete pensato bene, rientrando dalla vostra serata, di devastare la nostra pista ciclopedonale – scrive Gian Mario Mamia su Facebook -, sappiate che non la passerete liscia, verrete formalmente denunciati“.

Il primo cittadino di Badesi ha pubblicato diverse immagini dei danni alle staccionate e ai muretti della pista ciclabile. Tantissimi i commenti stizziti di chi chiede che i responsabili paghino e non vengano difesi dai genitori.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui