Alla prestigiosa 7Pines Academy parte il corso gratuito per diventare chef

Il corso di cucina della 7Pines Academy è aperto a 8 giovani.

Parte a marzo la 7Pines Culinary Academy, accademia di cucina promossa dal 7Pines Resort Sardinia a Baja Sardinia, a due passi dalla Costa Smeralda. Il resort, parte di Destination by Hyatt, propone un corso di formazione a 8 giovani aspiranti chef tra i 18 e 25 anni, con vitto e alloggio inclusi.

Il corso, che non prevede nessun costo di partecipazione, è tenuto dall’Executive Chef Pasquale D’Ambrosio, a capo dei tre ristoranti del cinque stelle.

Per un mese i ragazzi vivranno nel resort per un corso di formazione full time tra teoria e pratica sul campo. Potranno imparare le principali tecniche di cucina, migliorare le competenze già acquisite e avvicinarsi alla filosofia gastronomica del 7Pines legata al territorio, alle sue eccellenze e alla stagionalità dei prodotti. A fine percorso i più meritevoli entreranno a far parte della brigata dello chef D’Ambrosio per la stagione 2024.

“Lanciamo la 7Pines Culinary Academy con l’idea di fare qualcosa di concreto per avvicinare i giovani a un mestiere da cui si stanno allontanando – dichiara lo chef Pasquale D’Ambrosio – facendoli vivere il mondo dell’ospitalità in prima persona. Per riportare i i ragazzi ad amare questo lavoro è fondamentale seguirli e rispettarli, creando un rapporto di fiducia, di stima e famigliarità che negli anni è venuto a mancare”.

I candidati non devono avere competenze specifiche o titoli di studio. È richiesta solo la voglia di imparare e di stare in squadra: “crediamo fortemente nella formazione dei nostri collaboratori, un aspetto su cui il 7Pines Resort investe molto – continua l’Executive Chef – e pensiamo che la Culinary Academy sia la strada giusta per trovare nuovi talenti. Fare esperienza sul campo, confrontarsi con gli altri, alimentare l’amore per la ristorazione possono accrescere la motivazione e il senso di riconoscimento nella professione. Quest’anno l’accademia parte come test e un numero limitato di posti, auspico che possano aumentare già dal prossimo inverno”.

Per accedere alla 7Pines Culinary Academy le candidature vanno inviate entro il 20 febbraio a pasquale.dambrosio@7pines.com.

