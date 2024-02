Porto e aeroporto collegati con Sassari: arriva la nuova linea bus a Olbia

Ci sarà anche un bus collegato con Cagliari.

A Olbia arrivano gli autobus che coprono la tratta diretta con Cagliari. Sarà gestita da Turmo Travel ed entrerà in funzione nelle prossime settimane. All’Arst invece è stata affidata la nuova linea diretta che collegherà il porto e l’aeroporto di Olbia con Sassari, con due corse giornaliere.

Sono inoltre in fase di completamento le procedure per far sì che tutti i bus del piano “non stop”, nella città di Sassari, possano contare su una fermata nel Corso Margherita di Savoia, nei pressi del parcheggio interrato dell’Emiciclo Garibaldi e in prossimità dei capolinea Atp di via Tavolara.

“Ripristinare un collegamento diretto tra Sassari e Cagliari – ha dichiarato l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro – significa dare una risposta concreta alle necessità di tanti sardi che, dai tempi dalla rimpianta Pani Granturismo, non disponevano più di servizi di collegamento efficienti tra le due principali città della Sardegna”.

Entro la prossima settimana saranno attivate la Sassari-Nuoro e la Sassari-Oristano, operate dall’Arst, e completate le procedure amministrative e il resto di quelle autorizzative, partirà anche il collegamento diretto Olbia-Cagliari, operato dalla società Turmo Travel.





