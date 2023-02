Baja Sardinia, il resort 7Pines pronto per la nuova stagione

L’apertura del 7Pines a Baja Sardinia.

Il 7Pines Resort Sardinia a Baja Sardinia è pronto a cominciare la nuova stagione. La struttura extra lusso aprirà il 20 aprile, inaugurando l’estate del 2023. L’anno scorso nel resport, con 76 camere, di cui 8 junior suite e 20 suite, si era registrato il tutto esaurito.

Quest’anno ci sarà pure una novità, apre la Pure Seven Spa, che verrà inaugurata proprio questa primavera. Oltre a 2 piscine, suite con vista mare, il 7Pines ha anche una spiaggia principale e quattro calette appartate. La struttura è stata molto apprezzata per la sua accoglienza extra lusso e i legami profondi tra i suoi ospiti e la Sardegna. Ciò è offerto dalle esperienze proposte agli ospiti, come la scoperta dei nuraghi alla visita dell’isola di Caprera fino ala Strada del Vermentino di Gallura con i suoi sapori e grazie a dei mezzi a disposizione degli ospiti.