Abbatte un lampione e scappa: indagini della Polizia locale a Olbia

Schianto contro un lampione e fuga a Olbia

Un’auto si è schiantata contro un lampione nella notte a Olbia, ma il conducente ha fatto perdere le sue tracce. L’incidente è avvenuto alla fine di via Bazzoni e Sircana, dopo l’ospedale Giovanni Paolo II allo svincolo per la strada panoramica. Stamattina gli agenti della Polizia locale si sono recati sul posto per raccogliere elementi utili a identificare l’auto che ha provocato il danno.

La botta è stata violenta, col lampione verde distrutto e abbattuto, quindi il mezzo coinvolto deve aver riportato danni ingenti. È possibile che chi fosse alla guida avesse bevuto troppo oppure non avesse l’obbligatoria assicurazione dell’auto. O, magari, entrambe queste condizioni. Di sicuro ha preferito scappare lasciando il danno senza colpevole. Almeno finora, però, perché la Polizia locale sta esaminando tutti i dettagli sul luogo dell’incidente. Al setaccio passeranno anche le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza presenti in quelle e altre strade. Ogni strumento utile sarà sfruttato per risalire all’identità del pirata della strada abbatti-pali.

Nelle immagini, il lampione verde al suo posto e la Polizia locale dopo l’abbattimento,

