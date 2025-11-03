I residenti avviano la raccolta firme per il “Consorzio Torre Sa Istrana”.

Gli abitanti dei quartieri a Olbia Teggia e Sambene Sa Istrana, hanno avviato un percorso condiviso per la costituzione del Consorzio edilizio-urbano-rurale “Torre Sa Istrana”, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità della zona e rafforzare il senso di comunità. L’iniziativa, nata dal basso, punta a creare uno strumento partecipativo che permetta ai cittadini di contribuire in modo concreto alla gestione e valorizzazione del territorio.

Il progetto è stato presentato durante l’assemblea dei residenti, tenutasi sabato 25 ottobre al B&B Pubolos, seguita da una festa di quartiere organizzata con il contributo del Comitato di San Vittore e con il patrocinio del Comune di Olbia.

Il sostegno del Comune di Olbia.

Durante l’incontro si è parlato ampiamente della creazione del nuovo consorzio, ricevendo il pieno appoggio dell’amministrazione comunale. Il sindaco Settimo Nizzi, impossibilitato a partecipare di persona per impegni istituzionali, è intervenuto telefonicamente, assicurando la collaborazione del Comune alle iniziative del Comitato e fornendo aggiornamenti sulle principali problematiche del quartiere, alcune delle quali già in via di risoluzione.

La raccolta firme e la partecipazione dei cittadini.

La riunione, molto partecipata, ha visto numerosi residenti firmare a sostegno del progetto. La raccolta firme resterà aperta per trenta giorni e sarà possibile aderire presso la sede del Comitato in via Edera 6 o presso lo studio legale dell’avvocata Delaria Meloni, in via Magellano 10, previo appuntamento tramite WhatsApp al numero 392/3887334.

Il Comitato di quartiere ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione e ha ringraziato i consiglieri comunali, oltre ai presidenti e vicepresidenti degli altri comitati cittadini, intervenuti come ospiti. Secondo gli organizzatori, l’iniziativa rappresenta un segnale positivo di coesione e collaborazione per il bene comune di tutta la comunità.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui