Botta e risposta sul parcheggio a La Maddalena: Cossu replica a Porcu

A La Maddalena continua lo scontro sui parcheggio di via La Marmora

La polemica sul parcheggio di via La Marmora a La Maddalena si infiamma con la netta replica dell’opposizione. Stefano Cossu risponde alla Vicesindaco e Assessore all’Ambiente, Federica Porcu. Il dibattito, scaturito dall’analisi dell’operato amministrativo sull’area, ha raggiunto un nuovo livello dopo che la Porcu aveva precedentemente risposto alle critiche mosse dalla minoranza. Sebbene i dettagli della replica della Vicesindaco non siano stati resi pubblici dall’opposizione, essa ha innescato una forte contro-risposta da parte di Stefano Cossu, che ha voluto ribadire il ruolo fondamentale della minoranza in un contesto democratico.

La controversia, che si è svolta a colpi di video e repliche sui social media, ha visto Cossu intervenire tramite la sua pagina Facebook personale; un dettaglio che sottolinea la distanza comunicativa tra i due esponenti politici. L’esponente dell’opposizione ha infatti aperto il suo intervento facendo notare un dettaglio personale che incide sulla dinamica dello scontro: “purtroppo da qualche tempo mi ha bloccato sui social, quindi non ho questa possibilità”, riferendosi all’impossibilità di visualizzare direttamente il video della Porcu, pur avendone ascoltato il contenuto.

Il fulcro della replica di Stefano Cossu è un fermo richiamo ai principi della democrazia e al dovere istituzionale dell’opposizione.

La videoreplica di Cossu a Porcu

L’esponente ha voluto recapitare una “notizia” all’Amministrazione: “La notizia è che siamo in uno stato democratico, siamo in democrazia”. Di fronte ai tentativi percepiti di “diminuire il numero legale e fare ostruzionismo ovunque”, l’opposizione riafferma il proprio mandato.

Cossu ha specificato che il ruolo dell’opposizione, in quanto rappresentanti dei cittadini, è quello di:

Chiedere informazioni e controllare l’operato dell’amministrazione.

Richiedere “approfondimenti su come vengono spesi i soldi dei cittadini”.

Verificare che le procedure e gli iter siano eseguiti “al meglio” e “a regola d’arte”.

L’opposizione ha sottolineato che questo lavoro di vigilanza è il proprio ruolo istituzionale e una notizia che “non piace molto a questa Amministrazione, però è così, e se ne devono fare una ragione”. Cossu ha concluso ribadendo l’uso intenzionale del termine “opposizione” anziché “minoranza”, rimarcando la natura politica e di controllo del proprio mandato.

