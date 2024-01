La scuola di inglese di Olbia da 25 anni.

”The English school” ha compiuto 25 anni lo scorso settembre. La storica scuola di inglese (e non solo) di Adriana Bertarelli è nata nel lontano 1998 e Olbia e Tempio sono state la sue prime sedi. Poi nel 2018 è stata aperta anche ad Alghero, portando nella città catalana la vasta offerta formativa nelle lingue straniere.

Nella scuola sono presenti diversi corsi di lingue, per l’apprendimento del francese, russo, spagnolo, tedesco e italiano per stranieri. L’offerta formativa è estesa, così come la modalità dei corsi, che sono divisi in diverse classi: divise per età, lezioni individuali, di gruppo o semi-individuali e rivolti ad aziende. I corsi sono divisi, inoltre, anche per livello, con metodi e approcci diversi.

In totale sono 60 i corsi offerti in tutte e tre le sedi di Olbia, Alghero e Tempio Pausania e gli insegnanti di lingue sono 20. Il metodo di insegnamento è basato sulla comunicazione e questo approccio è molto importante per cominciare a conversare e apprendere velocemente la lingua straniera. Si comincia, dunque, già dalla prima lezione a parlare con gli allievi, mentre per i bambini le lezioni si svolgono anche in un ambiente che simula il gioco.

Gli esami sono autorizzati da 3 enti.

“The English School” è una scuola autorizzata per rilasciare esami della Trinity College of London, ovvero l’ente certificatore della Gran Bretagna, accreditato dal Ministero della Pubblica Istruzione Italiano e riconosciuto dagli enti pubblici britannici: il Department for Education and Skills (DFES), il Qualifications and Curriculum Authority (QCA) e University of Colleges Admissions Service (UCAS).

Gli esami orali sono divisi in 12 livelli e suddivisi in 4 stadi: initial, elementary, intermediate e advanced. E’ possibile accedere ad essi anche dopo aver frequentato un anno di corso (dal livello pre-A1 al C2). La scuola rilascia anche crediti formativi e universitari.

La scuola di lingue è autorizzata anche dal Cambridge English Assessment, per la preparazione dei 5 esami: key, preliminary, first, cae e cpe, che rilasciano certificazioni internazionali. Inoltre, prepara all’esame IELTS (International English Language Testing System) e ad esami per bambini dai 7 ai 12 anni “Young Learners Starters e Movers”.

“The English school” rilascia anche abilitazioni per gli operatori del mondo aeronautico, a seguito di un esame conforme agli standard internazionali, il TEA – Test of English for Aviation. L’esame è in base al livello accertato, che va dal 4 al 6.

