Abusi edilizi nel residence di Budoni, rinviata l’udienza

Imputata una commercialista di Olbia.

E’ stato rinviata a gennaio, per l’assenza di un teste, l’udienza che vede alla sbarra una nota commercialista olbiese. La donna, che è imputata per abuso edilizio, all’epoca dei fatti era il legale rappresentante di una ditta di costruzioni edili, di proprietà di un avvocato budonese, che ha realizzato un residence in località Sa Marina.

Il sequestro della piscina, secondo l’accusa realizzata senza le previste autorizzazioni comunali, risale al 2016, quando i carabinieri diedero esecuzione ad un decreto di ispezione emesso dalla Procura di Nuoro e portarono alla luce la costruzione, realizzata in cemento armato, e che era stata successivamente ricoperta con della terra da riporto.

La realizzazione risalirebbe al 2012, quando appunto la professionista olbiese ricopriva la carica di amministratore della società costruttrice.