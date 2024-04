Accalorata assemblea a San Teodoro contro gli impianti eolici

L’assemblea contro gli impianti eolici a San Teodoro.

Lunedì 22 aprile, la città di San Teodoro si riunirà in un’assemblea per opporsi all’assalto delle multinazionali delle rinnovabili, che stanno trasformando la Sardegna in un terreno di speculazione. L’incontro pubblico, organizzato dal Coordinamento Gallura contro la speculazione eolica e fotovoltaica insieme all’Unione dei Comuni Riviera di Gallura, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi di questa proliferazione industriale.

Attualmente, sono stati presentati oltre 800 progetti per l’installazione di impianti industriali nell’isola, tra cui circa 3000 aerogeneratori alti fino a 240 metri e quasi 50mila ettari di impianti foto e agrivoltaici. Questo massiccio sviluppo industriale non mira alla transizione energetica verde, ma alla mera speculazione economica. La produzione energetica stimata sarebbe sufficiente per soddisfare il fabbisogno di 60 milioni di persone, una cifra sproporzionata rispetto alla popolazione isolana.

L’incontro si terrà nella sala consiliare del Comune di San Teodoro, in via Grazia Deledda, alle ore 17. Durante l’evento, l’Unione dei Comuni Riviera di Gallura discuterà e voterà una deliberazione contro la speculazione energetica. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini che desiderano opporsi a questa invasione industriale e difendere il territorio e l’ambiente sardo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui