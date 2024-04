Al carabiniere di Olbia ucciso dedicano la caserma in Friuli

In Friuli una caserma dedicata al carabiniere Giuseppe Nieddu di Olbia.

Si è svolta ieri a Paluzza, in provincia di Udine, la cerimonia di intitolazione della caserma della stazione carabinieri all’appuntato scelto Giuseppe Nieddu, decorato di Medaglia d’Oro al Valore Civile “alla memoria”.

La commemorazione ha visto la resa degli onori al comandante interregionale carabinieri “Vittorio Veneto” da parte di un picchetto in armi, seguita dall’alza bandiera e un momento di raccoglimento in ricordo dei Caduti, con la lettura della “Preghiera del Carabiniere“. Il momento clou è stato lo scoprimento di una lapide commemorativa dedicata all’Appuntato Scelto Giuseppe Nieddu, seguito dalla benedizione del Cappellano Militare del Comando Legione Carabinieri “Friuli Venezia Giulia“.

La decisione di intitolare la stazione a Giuseppe Nieddu, medaglia d’oro al valor civile “alla memoria”, è motivata dal suo forte legame con la regione. Nato ad Alà dei Sardi nel 1952, Nieddu ha prestato servizio presso varie stazioni, tra cui quella di Paularo e successivamente Tolmezzo, prima di trasferirsi nella sua regione d’origine.

Il suo tragico assassinio, avvenuto nel 1991 mentre era in servizio presso il Nucleo Operativo della Compagnia di Olbia, è stato un duro colpo per la comunità. Le indagini successive hanno rivelato il suo impegno nel contrastare il crimine organizzato locale, risultando nella scoperta di un traffico di banconote false e lo spaccio di droga, con l’assassino identificato come membro di un’organizzazione criminale.

Per il suo coraggio e il sacrificio estremo, il presidente della Repubblica gli ha conferito la Medaglia d’Oro al Valor Civile “alla memoria”. La lapide commemorativa scoperta durante la cerimonia riporta dettagli sulla sua dedizione e il suo coraggio nell’affrontare il pericolo per proteggere la comunità.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui