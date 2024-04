Pauroso scontro sulla strada per Golfo Aranci, salvi per miracolo

L’incidente sulla strada per Golfo Aranci.

Stamane, lungo la strada tra Olbia e Golfo Aranci, si è verificato un brutto incidente stradale che ha coinvolto due auto e un furgone. L’incidente è avvenuto all’altezza di Cabu Abbas, provocando feriti tra i presenti a bordo dei veicoli coinvolti.

Le persone ferite sono state prontamente soccorse e trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie. Non sembra che nessuno di loro corra pericolo di vita, ma l’evento ha comunque generato disagi al traffico.

Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo dell’incidente per gestire la situazione e ripristinare la viabilità nella zona. La dinamica è in fase di accertamento.

