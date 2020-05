Accoltellato dal figlio resta grave in ospedale.

Sono ancora gravi le condizioni di Alvaro Bua, il 77enne accoltellato ieri all’interno della sua abitazione di Oschiri. Il figlio, Fabio Bua, 41enne con precedenti di polizia e diverse denunce alle spalle, aveva ferito il padre interessando posteriormente il torace, all’altezza dei polmoni.

Le urla dell’anziano, intorno alle 16:30, avevano attirato l’attenzione dei residenti di via Wagner e si era pensato subito al peggio. Per questo si era reso necessario l’intervento dei carabinieri della stazione di Oschiri e del nucleo operativo e radiomobile di Ozieri, coordinati dal capitano Andrea Asuni. Trasferito d’urgenza all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari, le condizioni restano gravi ma non corre pericolo di vita. La prognosi, tuttavia, resta riservata.

Il 41enne, subito dopo l’accoltellamento, era stato arrestato dai militari dell’Arma. Difeso dall’avvocato Elisabetta Sotgia, si attende per le prossime ore la convalida del fermo da parte del magistrato. L’accusa è quella di tentato omicidio aggravato dai futili motivi.

(Visited 600 times, 600 visits today)