Liste d’attesa in Gallura, accordo Asl-sindacati per l’abbattimento dei tempi

Abbattimento liste di attesa: accordo tra Asl Gallura e sindacati

Accordo tra Asl Gallura e sindacati della Medicina specialistica ambulatoriale per l’abbattimento delle liste d’attesa. La delegazione di parte pubblica della Asl Gallura e le organizzazioni sindacali di categoria appartenenti alla Medicina specialistica ambulatoriale interna hanno firmato un accordo aziendale. Riguarda le prestazioni aggiuntive, finalizzato all’abbattimento delle liste di attesa. L’intesa prevede lo stanziamento di risorse per il personale sanitario. Con un riconoscimento del compenso orario pari a 80 euro per gli specialisti che aderiranno al progetto.

“Le basi sono state poste dall’assessorato regionale alla Sanità con una delibera di Giunta dello scorso 13 ottobre. Che ha disposto finanziamenti specifici per l’abbattimento delle liste di attesa. La nostra azienda sanitaria – sottolinea il Dg della Asl Gallura, Marcello Acciaro – si è attivata per dare gambe a questo progetto. Siamo soddisfatti dell’accordo con i sindacati che ci consentirà di proseguire nella programmazione dell’attività. Il tema è molto sentito dalla popolazione. Ci auguriamo che l’adesione degli specialisti sia massiccia. In modo che le tempistiche delle prestazioni possano rientrare nelle indicazioni del modello dei Raggruppamenti omogenei di attesa”.

L’intesa, controfirmata dai sindacati Sumai e Cisl, riguarda tutte le branche specialistiche dei distretti della Asl Gallura e sarà valida fino al 31 dicembre 2024. Il prossimo passo sarà la predisposizione di un Piano attuativo per valutare il bisogno sanitario in merito alle liste d’attesa per branca specialistica. Le ore necessarie per abbattere le stesse, le ripartizioni delle ore tra gli specialisti che aderiranno tenendo conto delle indicazioni fornite da questi ultimi. Il numero di prime visite da recuperare e, in termini residuali, eventuali visite di controllo. I pazienti che hanno prenotazioni nelle branche specialistiche oltre i termini previsti dalle indicazioni Rao potranno essere contattati. Ci sarà una riprogrammazione degli appuntamenti secondo ordine cronologico.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui