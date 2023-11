Festa di Natale per gli anziani, torna l’iniziativa a Loiri Porto San Paolo

A Loiri Porto San Paolo la Festa di Natale riservata agli anziani

Anche quest’anno torna la Festa di Natale in onore dell’anziano organizzata dal Comune di Loiri Porto San Paolo. Dai servizi sociali in collaborazione con la cooperativa il Piccolo Principe. L’appuntamento, si è andato consolidando anno per anno ed è atteso anche da tutti i cittadini della terza età del territorio perché rappresenta un occasione per offrire un momento di serenità in compagnia, in vista del periodo delle festività.

Alla Festa di Natale sono invitati tutti gli anziani residenti a Loiri Porto San Paolo. Per trascorrere una giornata di divertimento insieme ai più piccini. La festa è in programma sabato 2 dicembre 2023 alle ore 10.00 e si svolgerà nella palestra di Loiri. Dopo l’accoglienza, alle ore 10.30 seguirà la messa celebrata da Don Andrea Raffatellu e Don Clement Esang Nkereuwem accompagata dai bambini del Coro di San Nicola e dalla loro Maestra Raimonda Fiori.

A seguire sarà organizzata la lotteria con l’arrivo di Babbo Natale e alle ore 13.00 si terrà il pranzo. Nel primo pomeriggio , alle ore 14.30, Tore Nieddu intratterrà gli invitati con la sua musica. Gli anziani residenti che desiderano partecipare dovranno dare la conferma entro il 30 novembre ai seguenti recapiti telefonici : Caterina Frasconi al numero 3477248363 , Assistente Sociale Simone Meletti al numero 0789 481126 .

