Account diffamatorio “Sergio Mafiarella”: olbiese a processo

Un uomo di Olbia è finito a processo per un account falso contro Mattarella.

Un 45enne di Olbia, si trova attualmente ad affrontare un processo per la gestione di un account social falso. L’olbiese è comparso davanti al tribunale di Tempio con l’accusa di aver utilizzato lo pseudonimo “Sergio Mafiarella“, richiamando il nome del Presidente della Repubblica e storpiandone il cognome con intenti denigratori.

Oltre al danno d’immagine arrecato alla massima carica dello Stato, l’imputato deve rispondere di diffamazione aggravata nei confronti di tre poliziotti, nello specifico due vice ispettori e un assistente capo. Gli agenti sarebbero stati offesi ripetutamente tramite lo stesso profilo. Nel corso dell’udienza, i tre poliziotti hanno deciso di costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento dei danni.

