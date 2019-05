L’ordinanza.

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha emesso l’ordinanza numero 28, dopo avere appreso la comunicazione dall’Azienda Sanitaria Locale di Olbia. Si evidenzia che dagli esiti effettuati dall’ARPAS di Sassari, sulle acque prelevate il 25 maggio 2019 a Sa Castanza Olbia.

Dalle analisi effettuate emerge la non rispondenza delle acque per superamento dei parametri di coliformi totali.

Il divieto riguarda l’utilizzo ai fini alimentari dell’acqua erogata nella frazione di Sa Castanza , in quanto la stessa non è idonea per gli usi potabili e per l’incorporazione negli alimenti se non previa prolungata bollitura.E

