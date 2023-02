La bassa marea in questi giorni sulle coste della Gallura.

Abbiamo notato tutti lo strano fenomeno dell’abbassamento del livello del mare in questi giorni sulle coste di tutta la Gallura. Non si tratta, come spiegheremo nell’articolo, soltanto di bassa marea. A Olbia è riemersa dalle acque la spiaggia Mogadiscio, è ricomparsa una piccola porzione della spiaggetta di Isola Bianca nei pressi della Capitaneria, e sono riemerse anche piccole porzioni di arenile nei pressi del quartiere Sacra Famiglia. Sul Lungomare, nei pressi del molo Bosazza, l’abbassamento del livello del mare è di circa 1 metro.

Spiaggetta all’Isola Bianca – Foto di Maria Verderame Spiaggia Mogadiscio – Foto di Maria Verderame Spiaggia Mogadiscio – Foto di Maria Verderame Lungomare di Olbia pressi molo Bosazza – Foto di Maria Verderame zona quartiere Sacra Famiglia – Foto di Maria Verderame

La bassa marea in tutta la Gallura.

L’abbassamento del livello dell’acqua ha fatto però registrare i suoi effetti in tutta la Gallura. Dall’arcipelago di La Maddalena, all’area marina protetta di Tavolara, sono numerose le foto che stanno venendo pubblicate con reazioni differenti sui social network. Molta curiosità, oltre che preoccupazione tra gli utenti di Internet, dato che il fenomeno, iniziato una decina di giorni fa, sta incrementando i suoi effetti.

Area marina protetta di Tavolara Bassa marea a Cala Coticcio – Foto di Gianpiero Carcangiu

Le cause del fenomeno.

Secondo gli esperti, al fenomeno di bassa marea “sigiziale” – dovuto all’energia gravitazionale particolarmente elevata esercitata sulle maree in questi giorni dal Sole sommata a quella Luna, a cui è allineato – si aggiunge l’alta pressione atmosferica che in questi giorni sta interessando tutto il Mediterraneo centrale e comporta il cosiddetto effetto “barometro inverso” – l’aria preme sulla superficie del mare, costringendola a ritirarsi -.

Nulla di preoccupante, pertanto. Con la fine della bassa pressione prevista nei prossimi giorni, si registrerà un repentino innalzamento del livello del mare, fino ai livelli a cui siamo normalmente abituati.