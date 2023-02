Ennesimo incidente mortale in Sardegna, coinvolti camion e moto

La Sardegna piange l’ennesima vittima sulla strada: incidente mortale con lo scontro tra un camion e una moto. Per cause in corso di accertamento una moto si è scontrata con un mezzo pesante. Nell’impatto si registra un deceduto. L’incidente mortale è avvenuto al chilometro 40 della Statale di Giba, in territorio di Siliqua (nel Sud Sardegna). Lo scontro tra moto e camion si è verificato poco prima della galleria Medau Zirimilis.

Le squadre dell’Anas, i volontari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono sul posto per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità sulla statale appena possibile.