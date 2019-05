Morto sul colpo.

Domenico Abeltino, aveva 55 anni, originario di Aggius ma residente a Olbia. È lui la vittima del terribile incidente avvenuto ieri pomeriggio, poco dopo le 13, nella rotatoria di Cala Saccaia a Olbia.

Forse per un malore, ha perso il controllo del suo scooter e ha attraversato tutto il prato della rotatoria, sfiorando le ruote di un pick up che usciva proprio da Cala Saccaia, prima di finire sul guard rail. Un impatto violentissimo. Abeltino è morto sul colpo.

Un uomo molto conosciuto in città e molto stimato, lascia due figli adolescenti. Attualmente lavorava come muratore ma nella sua vita ha anche lavorato nel corpo dei vigili urbani. Sconcerto in città quando la triste notizia si è diffusa.

