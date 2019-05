Monti porta il meglio della Sardegna al festival in Slovacchia

L’accordo firmato ieri.

Anche Monti sarà protagonista al festival “Viva Italia” in programma dal 12 al 15 giugno in Slovacchia, nella città di Poprad. La manifestazione, giunta alla 7^ edizione, rappresenta uno spazio di interesse sulla cultura e sulle tradizioni delle singole regioni italiane. Quest’anno, sarà la Sardegna ad offrire il meglio di sé e a presentarsi al grand pubblico slovacco (ma non solo).

Ieri mattina, nella consiliare del Comune di Monti, il sindaco di Monti Emanuele Mutzu e il vice sindaco di Poprad Ondrej Kavka hanno firmato l’accordo di collaborazione con i rappresentanti istituzionali e privati locali. Erano presenti anche responsabili della Regione Sardegna.

Il documento attiva un partenariato tra enti pubblici e privati della Sardegna e realtà pubbliche e private della regione slovacca di Presov per garantire la promozione e valorizzazione del territorio nel settore enogastronomico e culturale della Sardegna e rafforza le relazioni tra i partner italiani e slovacchi.

Il festival “Viva Italia” è organizzato dal Comune di Poprad in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in Slovacchia, la Camera di Commercio Italo-slovacca e da altre istituzioni come l’Ambasciata Slovacca in Italia e la Regione di Prešov. In occasione dell’evento saranno allestiti spazi espositivi e di degustazione delle produzioni sarde.La manifestazione rappresenta una vetrina importante per il territorio sardo in generale.

