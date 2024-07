Addio a Giovanni Vargiu, l’ultimo saluto a Olbia

L’ultimo saluto a Giovanni Vargiu.

Giovanni Vargiu, 92 anni, ha lasciato questo mondo, a Olbia, circondato dall’affetto dei suoi cari. Il triste annuncio è stato dato dalla moglie Giovanna, dai figli Marco, Dario con la moglie Marina e il nipote Gabriele, Donatella con il marito Graziano Giovanni, oltre ai fratelli, alla sorella, cognati, cognate, nipoti e parenti tutti.

I funerali di Giovanni Vargiu si terranno questo pomeriggio, alle ore 15:45, partendo dalla sua residenza in via Modena numero 120 per la chiesa di San Ponziano. Successivamente, la salma sarà accompagnata al cimitero di Su Lizzu.

I colleghi del figlio Giovanni si uniscono al cordoglio: “I colleghi dell’Aspo si stringono con affetto al collega Marco per la perdita del caro padre”.

