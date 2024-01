Il re delle discoteche Mario Mele è morto in ospedale a Torino

Una vita complicata, tra grandi feste e guai giudiziari: a 62 anni si è spento a Torino l’imprenditore nuorese Mario Mele. Aveva solo 62 anni e gli sono stati fatali problemi ai polmoni. Nelle scorse settimane le sue condizioni di salute non gli avevano neanche permesso di essere in Aula a Nuoro. Lì è arrivata una condanna per bancarotta a lui e al suo socio Gianpietro Porcheddu.

Il “Pata Pata” di Agrustos e il “Buddha del mar” di San Teodoro erano le sue creature più celebri, ma questo modello lo aveva pure esportato. A Malindi, in Kenya, aveva aperto prima il “Pata Pata” e poi il “Mario’s Buddha’s“. La passione per la Dolce vita ha però portato problemi col Fisco e con la giustizia.

A ridosso di Natale la condanna per bancarotta a 4 anni per lui e per il socio. Secondo il giudice c’è stata un’evasione fiscale da 17 milioni di euro arrivata dai loro frequentatissimi locali notturni. In Tribunale a Nuoro erano arrivate anche le condanne a tre anni per Raffaele Donadio, Ivan Deidda e Szigeti Dorottoya, a tre anni di reclusione.

