Addio a Nicolino Cillano, l’ultimo saluto a Sant’Antonio di Gallura

L’ultimo saluto a Nicolino Cillano di Sant’Antonio di Gallura.

Il paese di Sant’Antonio di Gallura piange la scomparsa di Nicolino Cillano, venuto a mancare all’età di 78 anni. Uomo benvoluto e apprezzato dalla comunità, lascia un grande dolore in quanti lo hanno conosciuto.

A darne il triste annuncio sono i fratelli, le cognate, i nipoti, l’amica Pina e tutti i parenti. Il funerale si terrà domani, sabato 7 dicembre, alle ore 16:30, nell’Oratorio di Sant’Antonio di Gallura. La salma partirà dall’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia alle 15:50.

In questi giorni, numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza sono stati espressi alla famiglia da parte della cittadinanza, che ricorda Nicolino con affetto e riconoscenza per il suo carattere gentile e la sua disponibilità. La comunità si stringe intorno ai familiari per affrontare insieme questo momento di dolore.

