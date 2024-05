Addio a una delle storiche colonne dell’Olbia calcio

L’addio a Enrico Favilli.

Il mondo del calcio olbiese è in lutto per la scomparsa di Enrico Favilli, morto ieri a 85 anni dopo una lunga malattia. Originario della provincia di Livorno, ha lasciato un caro ricordo nella storia dell’Olbia Calcio.

Favilli ha indossato la maglia bianca dell’Olbia dal 1965 al 1970, diventando uno dei protagonisti della storica promozione in Serie C durante la stagione 1967-1968. Quegli anni mitici videro l’Olbia allenata da Paolo “Palleddu” Degortes, con Elio Pintus alla presidenza.

Il legame di Favilli con l’Olbia Calcio non si è mai spezzato. Alla fine degli anni Novanta, tornò ad indossare la maglia bianca, questa volta nel ruolo di allenatore per un breve periodo. Il suo affetto per la squadra e la città è rimasto forte fino alla fine dei suoi giorni.

La scomparsa di Enrico Favilli rappresenta una grande perdita per l’Olbia Calcio e per tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo e di condividere con lui la passione per questo sport.

