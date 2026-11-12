Il giornalista e storico inviato di guerra il primo agosto è tornato in Gallura ospite della rassegna “Di mare e di stelle”

Addio a Toni Capuozzo e al suo legame con la Gallura che attraversa oltre trent’anni di giornalismo da Olbia a Palau., reportage e incontri con il pubblico. Era uno dei più conosciuti inviati italiani nelle aree di conflitto, con un ricordo particolare della Sardegna. Ma soprattutto di Olbia, dove era arrivato nei primi anni Novanta per seguire da vicino una stagione segnata da grandi incendi. In quell’occasione il giornalista aveva trovato ospitalità nella redazione olbiese della Nuova Sardegna. I colleghi gli avevano messo a disposizione una scrivania, permettendogli di lavorare durante la permanenza in città. Un’accoglienza che Capuozzo ha ricordato anche a distanza di tanti anni, raccontando quell’esperienza in un’intervista pubblicata il 29 luglio 2026 proprio dal quotidiano sassarese.

Il ritorno in Gallura a Palau

Sono tante le volte che Toni Capuozzo è tornato in Sardegna e il rapporto con la Gallura si è rinnovato quest’estate. Il primo agosto scorso è stato infatti ospite a Palau della quinta edizione della rassegna letteraria “Di mare e di stelle”, con un incontro dedicato al mestiere del reporter. Un appuntamento che ha offerto al pubblico l’occasione di ascoltare la testimonianza di un giornalista che ha raccontato alcuni dei principali conflitti degli ultimi decenni, dai Balcani al Medio Oriente, passando per l’Afghanistan.

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