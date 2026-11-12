Accoltellamento a La Maddalena, giovane gravemente ferito

Un ragazzo è stato ferito a coltellate a La Maddalena al culmine di una lite.

Un pomeriggio di ordinaria tranquillità si è trasformato in una scena di forte tensione a La Maddalena. Poco prima delle 14 di oggi, giovedì 12 novembre, un grave episodio di violenza ha scosso la località maddalenina di La Ricciolina, dove un giovane è rimasto ferito in seguito a un’aggressione con arma da taglio.

La dinamica dell’aggressione.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto e basate sulle testimonianze dei presenti, la lite avrebbe coinvolto due giovani di nazionalità italiana, identificati finora solo con le iniziali M. ed E.C. In un clima di crescente agitazione, una donna presente sulla scena avrebbe iniziato a chiedere aiuto attirando l’attenzione. Subito dopo, uno dei due uomini è stato colpito da un fendente, accasciandosi a terra. Proprio la prontezza e l’intervento della donna avrebbero contribuito a evitare che la colluttazione degenerasse ulteriormente prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

L’intervento dei Carabinieri.

L’allarme ha fatto convergere rapidamente sul posto le pattuglie dei Carabinieri. Data l’estrema concitazione del momento e la pericolosità della situazione, i militari hanno dovuto ricorrere all’uso del taser, la pistola a impulsi elettrici in dotazione, per riuscire a immobilizzare in sicurezza il presunto aggressore e riportare la calma nell’area. Parallelamente è scattata la macchina dei soccorsi sanitari. Un’ambulanza del 118 ha raggiunto velocemente la zona per prestare le prime cure d’urgenza al ragazzo ferito, mentre la centrale operativa, valutata la natura della ferita, ha disposto anche l’attivazione dell’elisoccorso per garantire un trasferimento tempestivo verso una struttura ospedaliera attrezzata.

Indagini in corso.

L’area è stata messa in sicurezza per consentire i rilievi tecnici di rito. I Carabinieri sono attualmente al lavoro per ricostruire con precisione l’esatta sequenza dei fatti, ascoltare i testimoni oculari e accertare il movente alla base della lite, oltre alle singole responsabilità penali. Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti ufficiali sia sulle condizioni cliniche del giovane ferito sia sugli eventuali provvedimenti a carico dell’uomo fermato.

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