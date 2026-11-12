Ciro Grillo, al via l’appello a Sassari: imputati assenti, nodo porte chiuse

Il processo di secondo grado a Ciro Grillo e altri tre imputati per stupro di gruppo.

Ha preso il via davanti alla Corte d’appello di Sassari il processo di secondo grado a carico di Ciro Grillo e i suoi amici, tutti condannati per violenza sessuale di gruppo. In questa fase preliminare i giudici sono chiamati a valutare diverse questioni sollevate dalle difese, tra cui un’istanza di nullità della precedente sentenza dovuta alla mancanza della firma di un giudice estensore nelle motivazioni depositate.

Il nodo sul processo a porte chiuse o aperte.

Sul tavolo della Corte c’è inoltre il nodo relativo all’accesso della stampa in aula: da un lato una delle vittime ha chiesto di mantenere le porte chiuse come già avvenuto in primo grado, dall’altro gli Ordini dei giornalisti di Liguria e Sardegna hanno presentato un’istanza per consentire ai cronisti di seguire il dibattimento, invocando il diritto di cronaca e la trasparenza processuale. Il collegio, presieduto da Gianni Delogu, si è quindi ritirato in camera di consiglio per stabilire se sciogliere immediatamente queste riserve o se rinviare la decisione fissando intanto il calendario delle prossime udienze.

Imputati assenti.

Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia oggi sono assenti in aula. I quattro imputati erano già stati condannati in primo grado dal Tribunale di Tempio Pausania per la violenza sessuale di gruppo ai danni di due ragazze. L’aggressione era avvenuta a Porto Cervo nella villetta della famiglia Grillo nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019. La sentenza precedente aveva stabilito una pena di otto anni di reclusione per il figlio di Beppe Grillo, per Lauria e per Capitta, mentre Corsiglia era stato condannato a sei anni e sei mesi, venendo però assolto dall’accusa di aver molestato una delle giovani scattando e diffondendo immagini a sfondo sessuale mentre lei dormiva sul divano.

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