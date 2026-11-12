Guida Michelin 2027, la Gallura brilla con due nuove stelle

Due ristoranti della Gallura conquistano la stella Michelin.

Due nuove stelle Michelin in Gallura, premiati Ulìa di Arzachena e La Spigola di Golfo Aranci. La Guida Michelin 2027 incorona i ristoranti degli chef Salvatore Camedda e Roberto Pisano. Tre i nuovi riconoscimenti in Sardegna, con la prima stella anche per Amanõ di Cagliari La Gallura conquista due nuove stelle Michelin e rafforza il proprio ruolo tra le destinazioni di riferimento della gastronomia italiana. La Guida Michelin 2027 ha premiato Ulìa, il ristorante del Cascioni Eco Retreat di Arzachena, e La Spigola di Golfo Aranci.

Un doppio riconoscimento che porta due nuove insegne galluresi nella ristorazione stellata e premia il lavoro degli chef Salvatore Camedda e Roberto Pisano. La Sardegna festeggia complessivamente tre nuovi ingressi nella guida. Oltre ai due ristoranti galluresi, conquista la sua prima stella anche Amanõ di Cagliari, guidato dallo chef Vincenzo Sorvillo. Il bilancio regionale arriva così a sette ristoranti stellati, considerando anche le quattro insegne che hanno mantenuto il riconoscimento.



Ulìa di Arzachena, la nuova stella di Salvatore Camedda

Una delle due nuove stelle galluresi va a Ulìa, il ristorante del Cascioni Eco Retreat di Arzachena, guidato dallo chef Salvatore Camedda. Per il cuoco si tratta di un ritorno tra gli stellati, dopo l’esperienza con Somu, il ristorante che aveva contribuito a portare tra gli indirizzi più apprezzati della cucina sarda. La nuova avventura professionale ad Arzachena gli ha permesso di ritrovare il riconoscimento Michelin con un progetto gastronomico che punta sulla valorizzazione degli ingredienti e sul dialogo tra territorio e ricerca contemporanea. Un risultato importante anche per la struttura che ospita il ristorante, nel cuore della Gallura.



La Spigola porta la stella a Golfo Aranci.

L’altro riconoscimento arriva a Golfo Aranci, dove La Spigola dello chef Roberto Pisano conquista la sua prima stella Michelin. Un risultato che premia il lavoro del ristorante e una proposta gastronomica legata al mare, alle materie prime e ai sapori del territorio. L’ingresso nella Guida 2027 rappresenta un traguardo significativo per Golfo Aranci, che si aggiunge così ai centri galluresi capaci di esprimere una cucina riconosciuta ai massimi livelli internazionali.



Sette ristoranti stellati in Sardegna.

Le due nuove stelle si aggiungono a quelle già presenti nel territorio. La Guida Michelin 2027 ha infatti confermato il riconoscimento a Confusion Restaurant di Porto Cervo, Capogiro di Baja Sardinia e Il Fuoco Sacro di San Pantaleo. A livello regionale, oltre ai due nuovi ingressi galluresi e ad Amanõ di Cagliari, mantiene la stella anche Fradis Minoris, a Nora. Esce invece dalla selezione stellata Gusto by Sadler, a San Teodoro.

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