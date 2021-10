Dramma sul volo per Olbia.

Un piccolo aereo diretto a Olbia, e decollato dall’aeroporto di Linate, è precipitato intorno alle 13:15 su una palazzina di due piani, in fase di costruzione, riservata ad uffici vicino alla fermata metro di San Donato Milanese. Sono tutti morti gli 8 occupanti del velivolo, tra cui un bambino.

Nel volo si trovavano 2 membri dell’equipaggio e 6 passeggeri. Alcune auto che si trovavano nelle immediate vicinanze sono state coinvolte dalle fiamme dell’incendio che si è sviluppato in seguito all’impatto. Non risultano, tuttavia, altre persone coinvolte oltre a quelle che erano a bordo.

Dalle prime informazioni pare che fossero tutti francesi e che avessero deciso di spostarsi verso l’isola dove avrebbero raggiunto l’aeroporto di Olbia – Costa Smeralda.