All’aeroporto con 45 chili di sabbia e sassi nella valigia

L’ennesimo furto ai danni delle spiagge della Sardegna.

Un turista italiano è stato fermato all’aeroporto di Cagliari-Elmas con 45 chili di sabbia e sassi asportati dalle spiagge della Sardegna.

L’uomo, pur di portarsi a casa il “souvenir” aveva deciso di pagare il sovrapprezzo per il peso extra del bagaglio che trasportava. Al momento dell’ispezione la scoperta: 45 chili di sabbia e sassi provenienti dalle spiagge di Is Arutas e Masua.

A riportare la vicenda è stata la pagina Facebook “Sardegna rubata e depredata” nata proprio per denunciare e sensibilizzare le persone contro i continui furti nelle spiagge della Sardegna. Questo infatti non è che l’ultimo dei numerosi casi di furti sabbia e sassi in Sardegna.

