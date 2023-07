Due passeggeri sanzionati all’aeroporto di Olbia.

Arrivano all’aeroporto di Olbia con 61mila euro non dichiarati. Sono finiti nei guai due turisti stranieri, fermati dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), che con l’aumento del traffico passeggeri hanno intensificato i controlli doganali.

La vicenda.

I funzionari di Adm che operavano all’aeroporto di Olbia hanno individuato, nei giorni scorsi, due viaggiatori che hanno cercato di introdurre valuta non dichiarata per l’importo complessivo di 60.974,67 euro. Il primo, di provenienza russa, in arrivo con volo diretto dagli Emirati Arabi e il secondo proveniente dalla Svizzera.

Nel rispetto della normativa valutaria che stabilisce l’obbligatorietà della dichiarazione in Dogana per i trasferimenti di denaro contante pari o superiore a 10.000 euro, i trasgressori si sono avvalsi dell’istituto dell’oblazione, come previsto dall’art. 7 del D.Lgs 195/2008 provvedendo al pagamento complessivo di sanzioni per 7.230,83 euro.

