All’aeroporto di Olbia la giornata della donazione di sangue

Raccolta di sangue all’aeroporto di Olbia

L’iniziativa promossa da Donatorinati, l’associazione di donatori volontari della Polizia di Stato attiva in Sardegna dal 2021, ha ottenuto un grande successo all’aeroporto di Olbia. In collaborazione con l’Avis regionale, che ha messo a disposizione un’autoemoteca, la raccolta di sangue denominata “Una goccia in più” ha raccolto 15 sacche di sangue. Coinvolgendo agenti della Polizia di frontiera e altri donatori che hanno risposto positivamente all’appello.

L’evento si è svolto venerdì presso l’Aviazione Generale dell’aeroporto “Costa Smeralda”, evidenziando l’impegno della Polizia di Stato nei confronti della comunità. Daniele Rocchi, agente e vicepresidente della sezione sarda di Donatorinati, ha sottolineato l’importanza della donazione di sangue come gesto di amore verso gli altri. Rocchi ha ringraziato il dirigente della Polizia di Frontiera di Olbia, Christian Puddu, e il presidente regionale dell’Avis, Vincenzo Dore, per il loro contributo alla buona riuscita della raccolta.

