L’uovo di Pasqua per i donatori da Avis Olbia.

Avis Olbia regalerà un uovo di Pasqua a chi dona il sangue. L’iniziativa sarà a partire da sabato 16 marzo e il fine è mostrare un segno di riconoscenza da parte dell’associazione per i donatori dell’“oro rosso”. A Olbia il fabbisogno di sangue è altissimo e dunque la sede territoriale vuole omaggiare chi fa una buona azione prima delle festività.

“Sarà una occasione per scambiarci gli auguri nel segno della donazione – si legge sulla pagina ufficiale di Avis Olbia – sperando che il periodo pasquale coincida con un incremento della raccolta. Si ringrazia l’AVIS provinciale Gallura per aver sostenuto l’iniziativa e averla rafforzata in modo concreto.Tutta la famiglia AVIS sarà lieta di accogliervi al Centro Trasfusionale e presso l’autoemoteca”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui