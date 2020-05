Obbligo di quarantena o certificazione del tampone negativo.

Da oggi l’aeroporto di Olbia riparte con i voli privati. Dopo alcune preoccupazioni è stato sottoscritto il protocollo tra la Regione Sardegna e la società che gestisce l’aeroporto dando così il via libera.

Il protocollo sanitario messo a punto farà da “banco di prova” anche per la successiva riapertura del traffico passeggeri con i voli di linea, prevista dal 3 giugno.

Resta comunque fino al 2 giugno l’obbligo di quarantena per chi arriva in Sardegna, fatto salvo che non si sia in possesso di una certificazione che confermi il tampone negativo.

