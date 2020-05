Dall’imbarco allo sbarco, le misure di Sardinia Ferries per viaggiare sicuri

I protocolli della compagnia.

Corsica Sardinia Ferries assicura l’osservanza dei protocolli anti-contagio e ha già attuato tutte le misure impartite dalle autorità governative, Sanitarie e Marittime, per garantire il benessere dei suoi passeggeri e dei suoi equipaggi.

Prima della partenza, la compagnia informa i passeggeri (e-mail, sms, sito web) circa le misure igienico-sanitarie adottate a bordo delle navi e all’imbarco. Il check-in si effettua senza contatto. L’imbarco è regolamentato e distanziato e avviene in modo ordinato e scaglionato, per evitare gli assembramenti e per rispettare le distanze interpersonali; il flusso dei passeggeri dal garage verso le porte di accesso ai ponti è regolato dall’equipaggio.

Dall’imbarco e per tutta la permanenza a bordo, i passeggeri hanno l’obbligo di indossare la mascherina, nei locali pubblici. Ogni passeggero dovrà esserne provvisto.Durante la traversata, viene garantito il mantenimento delle distanze interpersonali tra i passeggeri, grazie all’impegno del personale che vigila sul loro comportamento e controlla che siano rispettati gli standard di sicurezza sanitaria.

Anche il personale indossa la mascherina e gli altri dispositivi di protezione individuale, nel rispetto delle normative. A bordo, gli arredi dei locali sono disposti in modo da garantire il distanziamento sociale.Su tutte le unità è esposto il Decalogo Comportamentale Ministeriale in italiano, inglese e francese. Le buone norme di comportamento sono rammentate anche grazie alla diffusione di annunci e alla presenza di flyer informativi.

La consegna delle chiavi della cabina, individuale o per il nucleo familiare, avviene senza contatto tra personale e passeggeri. L’assegnazione delle poltrone nelle sale pullman è stata contingentata per rispettare le regole di distanziamento sociale, con la riduzione e la ridistribuzione dei posti.

Il servizio di ristorazione è attivo con le modalità ‘delivery in cabina’ o ‘take away’. Una scrupolosa pulizia, con sanificazione accurata si effettua ad ogni scalo. Le cabine sono pulite e sanificate dopo ogni traversata, seguendo una precisa procedura certificata e utilizzando prodotti specifici e approvati.

Tutte le superfici e gli arredi dei locali pubblici sono puliti con cura, puntualità e prodotti disinfettanti. I distributori, con soluzione disinfettante per la pulizia delle mani, sono sistemati nei locali pubblici, a disposizione dei passeggeri. Impianti di condizionamento: in tutti gli ambienti, viene utilizzata solo aria esterna, non ricircolata. Su tutte le navi della flotta è presente il medico di bordo e un “team sanitario” a terra è in contatto costante con tutte le unità.

Lo sbarco avviene nel rispetto delle regole di distanziamento sociale, i tempi dello sbarco sono più lenti e i percorsi sono segnalati da calpestabili o da adesivi alle pareti.

“La Compagnia si adeguerà, nel corso dei mesi, a tutte le disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dai Governi e dalle Regioni, attenendosi, scrupolosamente, ai protocolli per il trasporto marittimo” fanno sapere dalla Corsica Sardinia Ferries.

