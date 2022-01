La Provincia di Sassari pagherà gli arretrati dell’immobile di Olbia.

La Provincia di Sassari verserà gli arretrati per gli affitti della sede di via Nanni a Olbia. Si è chiuso un accordo stragiudiziale per la vertenza aperta sui canoni per l’immobile dove si trovano gli uffici.

L’ente ha deciso di corrispondere, entro lo scorso 30 dicembre, un mese dalla sottoscrizione dell’accordo, circa 218mila euro, per gli affitti arretrati, risalenti nel periodo da dicembre 2018 a novembre 2021, alla società beneficiaria. Inoltre, la Provincia di Sassari ha revocato la disdetta dal contratto di locazione impegnandosi a non recedere fino al prossimo 30 settembre 2024.