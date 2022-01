I migliori ristoranti di Olbia per la cena.

Quali sono i migliori ristoranti dove trascorrere la cena a Olbia? Tripadvisor, grazie alle recensioni degli utenti, individua una classifica di locali, selezionati secondo il gradimento dei clienti.

Cucina locale e non, i primi 5 migliori ristoranti a Olbia che sono stati recensiti positivamente dagli utenti nel 2021 sono Don Carlos, Summer Beach Restaurant, Piperita Patty, Agriturismo San Giovanni e Be Free 100%. Sono tutti diversi, ma hanno tutti in comune l’apprezzamento dei consumatori. Al primo posto c’è Don Carlos, un ristorante di cucina argentina situato in via Torino. Il locale è stato classificato con 5 stelline e considerato “eccellente”, piaciuto sopratutto per l’accoglienza e la qualità della carne.

Immediatamente dopo c’è Summer Beach Restaurant, in via Mar Adriatico, che ha ricevuto 5 stelline, grazie alla maggior parte degli utenti che lo considerano eccellente. Piace la vista sulla spiaggia la sera, allo Squalo sul lido di Pittulongu e il rapporto qualità-prezzo. Al terzo posto c’è Piperita Patty, in via Catello Piro, una traversa del corso Umberto, valutato con 4,5 stelle. Il ristorante ha ottenuto il gradimento dei clienti anche per la tradizione e l’innovazione dei piatti.

Occupa il quarto posto l’Agriturismo San Giovanni, che ha ottenuto 4,5 stelline. Il locale piace perché propone i piatti tradizionali della Gallura. Nella quinta posizione c’è Be Free 100%, un locale situato di fronte alla piazza San Simplicio, che propone prodotti senza glutine e vegani, ottenendo 5 stelline.