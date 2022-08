E’ intervenuta la Guardia costiera.

Paura a largo dell’arcipelago di La Maddalena per un gruppo di turisti. Questa mattina, in località porto della Madonna, una barca con 9 persone a bordo tra cui un ragazzo è affondata.

Tempestivo l’intervento della Guardia costiera di La Maddalena, che ha inviato la motovedetta Search and Rescue C.P. 870, oltre al dirottamento del dipendente mezzo nautico veloce ALFA 70 già impegnato in attività di pattugliamento costiero nell’ambito dell’operazione complessa di polizia marittima denominata “Mare Sicuro”.

Raggiunto in breve tempo il natante in pericolo, la motovedetta della Guardia costiera ha messo in salvo i passeggeri, dei turisti originari del nord Italia, venuti per trascorrere le loro vacanze estive. Fortunatamente, tutti i passeggeri ed il proprietario dell’unità si trovavano in buono stato di salute anche grazie al tempestivo ausilio prestato da parte di altre unità da diporto presenti in quella zona, rinomata e molto frequentata dalle imbarcazioni nel periodo estivo.

Il natante, semiaffondato probabilmente a causa di una via d’acqua apertasi nello scafo, è stato successivamente recuperato a cura di una locale ditta specializzata, rimesso in galleggiamento ed infine trasportato presso un cantiere nautico di La Maddalena per le necessarie riparazioni. Sono in corso gli accertamenti, da parte della Capitaneria di porto di La Maddalena, per determinare la dinamica del sinistro marittimo e le eventuali responsabilità.