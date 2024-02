Rinforzi estivi in Gallura: raddoppiano gli agenti a Olbia e Porto Cervo

Più sicurezza in estate a Olbia e Porto Cervo.

A Olbia e Porto Cervo si incrementa la sicurezza in estate. La situazione degli uffici giudiziari in Gallura e l’organizzazione della polizia giudiziaria a Olbia e nella Costa Smeralda sono stati discussi in un vertice tenutosi in Procura a Tempio Pausania tra il procuratore generale di Cagliari, Luigi Patronaggio, il questore di Sassari, Claudio Sanfilippo, e il procuratore di Tempio, Gregorio Capasso.

Durante l’incontro, il questore ha annunciato un potenziamento dei commissariati di Olbia e Porto Cervo, con un significativo aumento di personale. Il procuratore Capasso ha invece evidenziato le criticità del palazzo di Giustizia di Tempio, sottolineando la carenza di organico e il sovraccarico di procedimenti sui pochi magistrati presenti. Si è convenuto di convocare una riunione del Comitato per la sicurezza con la prefetta di Sassari. Il fine è affrontare le specifiche problematiche della Gallura e di trovare soluzioni per migliorare la situazione. È dunque necessario intervenire con urgenza per garantire un’azione giudiziaria efficiente e tempestiva, considerando le esigenze e le sfide della zona.

