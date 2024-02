Traffico di droga da Milano a Olbia, nei camion pacchi da 5 chili di cocaina

Quattordici arresti per traffico di cocaina tra Milano e Olbia

Smantellata un’organizzazione criminale specializzata nel traffico di cocaina nelle piazze di Milano e a Olbia. In Gallura la droga arrivava nascosta dentro camion. Ci sono 14 arresti da parte del Ros dei carabinieri per vari reati. Tra questi associazione per delinquere con l’obiettivo di traffico di droga, vendita di stupefacenti e possesso illegale di armi da fuoco.

Su ordine dell’autorità giudiziaria, 12 persone sono in carcere, una è agli arresti domiciliari e una è obbligato a presentarsi regolarmente alle autorità. Le indagini hanno rivelato che l’organizzazione operava nel quartiere milanese della “Barona“, dove la droga veniva distribuita in due piazze di spaccio controllate dal gruppo criminale.

Da Milano la cocaina arrivava in camion fino a Olbia. Durante le indagini sono emerse sei transazioni di droga, ognuna composta da 5 chili di cocaina, con un valore approssimativo di un milione di euro. I quattordici arresti sono il risultato di un’indagine approfondita avviata dal Ros di Milano nel 2021.

