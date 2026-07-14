Beve, guida e aggredisce i carabinieri: 70enne arrestato a Olbia

Un pensionato arrestato dai carabinieri nel centro di Olbia

Stava guidando in stato di ebrezza e ha aggredito i carabinieri che lo hanno fermato: arrestato un 70enne di Olbia. Il movimentato episodio risale a ieri pomeriggio nel corso Vittorio Veneto. I militari hanno fermato l’anziano alla guida della sua auto, scoprendo che aveva bevuto e il tasso alcolico era superiore ai limiti consentiti dalla legge. Il 70enne non l’ha presa bene. Secondo quanto riportano i carabinieri con fare minaccioso e aggressivo ha cercato di ostacolare i carabinieri e sottrarre i documenti mentre compilavano il verbale.

La resistenza e l’arresto

Poi ha opposto resistenza ai militari impegnati nel controllo e, dopo aver cercato di divincolarsi, ha provato a colpirli. Un carabiniere ha riportato lesioni a una mano. A quel punto la situazione è degenerata e per l’anziano è scatto l’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per lui anche la denuncia per guida in stato di ebrezza.

“L’episodio conferma come i controlli sulla sicurezza stradale non siano finalizzati esclusivamente a reprimere le violazioni del Codice della strada – spiegano dall’Arma -, ma costituiscano un fondamentale presidio di legalità e di tutela dell’incolumità pubblica, soprattutto in un periodo dell’anno caratterizzato da una significativa presenza di visitatori sul territorio”.

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