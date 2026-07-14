Lavori Abbanoa al Cipnes, problemi con l’acqua a Olbia e Golfo Aranci

A Olbia manutenzioni di Abbanoa nell’impianto di sollevamento del Cipnes

Giovedì 16 luglio i tecnici di Abbanoa hanno in programma un intervento nell’impianto di sollevamento idrico in località Cipnes a Olbia. “Per l’esecuzione delle operazioni, dalle 8.30 fino al loro completamento, previsto entro le 14.30, si renderà necessario interrompere il flusso sul nodo idrico principale. Pertanto, nella fascia oraria indicata, potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione nella Zona Industriale Cipnes e in località Bados (Pittulongu) nel territorio del Comune di Olbia e nelle località di Nodu Pianu, Torre Terrata, Sos Aranzos, Ville Del Golfo e Punta Bados nel territorio del Comune di Golfo Aranci. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori e alla riattivazione dell’impianto di sollevamento”.

“Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni”.

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