Minaccia un uomo col coltello a La Maddalena: in carcere 31enne

La lite e poi il coltello, arrestato a La Maddalena.

Uno straniero di 31 anni è finito in carcere per aver aggredito un connazionale con un coltello a La Maddalena. Stando ai primi accertamenti, l’11 giugno scorso, un uomo ha riferito che, nel corso di una lite, il giovane ha estratto un coltello e ha minacciato la vittima. L’indagato è stato arrestato dai carabinieri di La Maddalena, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Tempio.

La denuncia.

L’11 giugno scorso uno straniero ha sporto denuncia per essere stato aggredito e minacciato con un coltello da un connazionale. Dopo la querela sono scattate immediatamente le indagini dei militari dell’Arma. Il provvedimento cautelare costituisce l’esito delle indagini sviluppate dai carabinieri di La Maddalena.

L’aggressione è avvenuta nel centro storico di La Maddalena, al culmine di una lite. Qui l’indagato ha estratto dalla tasca il coltello. L’attività investigativa svolta dai Carabinieri ha consentito di raccogliere gli elementi ritenuti idonei dall’autorità giudiziaria per richiedere ed ottenere l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

La vicenda avvenuta a La Maddalena evidenzia l’efficacia e la rapidità della risposta delle forze dell’ordine e della magistratura di fronte a gravi episodi di violenza urbana. L’aggressione con arma da taglio, consumatasi nel centro storico della cittadina a seguito di una lite, avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche se non fosse stato per il tempestivo intervento dei Carabinieri, attivati subito dopo la formale denuncia sporta dalla vittima.

La reclusione del trentunenne, disposta tramite l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Tempio, riflette la severità con cui le autorità affrontano le minacce alla sicurezza pubblica. Questo provvedimento non solo tutela la vittima da potenziali ulteriori ritorsioni, ma lancia anche un segnale forte contro l’uso di armi in spazi pubblici, preservando la tranquillità di una comunità storicamente pacifica. Ora la posizione dell’indagato resterà al vaglio della magistratura per i successivi sviluppi processuali.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui