Palau, arrestata coppia con un “market” di droga in casa

Coppia arrestata per reati di droga a Palau.

Nel pomeriggio di ieri, a Palau, i Carabinieri della locale stazione, hanno arrestato in flagranza un uomo e una donna per possesso di droga ai fini di spaccio. La coppia, un 33enne e una 53enne, residenti nel bolognese, sono stati trovati con ingenti quantità di sostante stupefacenti e diverso materiale per il confezionamento delle dosi.

Le indagini.

L’arresto arriva al termine di una mirata attività investigativa finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine, sviluppata attraverso specifici servizi di osservazione e controllo del territorio, ha consentito di individuare i due indagati. I militari hanno proceduto a perquisizioni personali, veicolari e domiciliari. Nel corso delle quali hanno trovato e sequestrato le sostanze, i bilancini e altro materiale. In particolare i due erano in possesso di consistenti quantitativi di hashish, marijuana, eroina e cocaina, nonché denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita. Oltre ai bilancini avevano anche materiale per confezionare le dosi e immetterle nel mercato.

L’arresto.

I carabinieri hanno arrestato la coppia per reati di droga e dovrà rispondere di possesso di stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dal Reparto Territoriale Carabinieri di Olbia per il periodo estivo, con particolare attenzione alle località che registrano un significativo incremento delle presenze turistiche. L’obiettivo è quello di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità, contribuendo a garantire un contesto di sicurezza nel quale residenti e visitatori possano vivere e trascorrere le proprie vacanze con serenità.

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