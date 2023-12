Allarme furti nelle auto alla periferia di Olbia.

Tornano i furti nelle auto in periferia a Olbia. La segnalazione arriva nelle vie Barcellona, Romagna e Calabria, dove alcune macchine sarebbero state aperte forzando la serratura. Una dei proprietari delle auto hanno segnalato alle forze dell’ordine.

“Ho visto due uomini su una bici elettrica”, ha detto la proprietaria dell’auto a cui fortunatamente non è stato prelevato niente perché non aveva oggetti di valore. La donna spiega di essere stata fortunata perché a volte dimentica il pc in auto, ma quel giorno lo aveva in casa.

“L’auto mi è stata aperta in modo silenzioso e per mia fortuna senza arrecare danno, probabilmente con azoto liquido, come mi ha fatto notare un mio vicino di casa”, spiega la donna. La donna ha voluto lanciare un appello a chi abita nel quartiere, ma anche in altre zone della città più colpite dai furti in auto: “Dobbiamo stare attenti a non lasciare mai oggetti di valore dentro le auto e chiamare il 112”.

