Un volo tra Sardegna e Corsica: l’idea all’incontro tra assessori ai Trasporti

Si vuole creare per la prima volta un volo tra Sardegna e Corsica.

Un volo che collega Sardegna e Corsica non c’è mai stato, ma potrebbe essere presto realtà. Recentemente si è tenuto un incontro istituzionale ad Ajaccio (Francia), dove l’assessora dei Trasporti della Sardegna Barbara Manca e la collega della Corsica, Flora Mattei, hanno discusso della collaborazione per il potenziamento del sistema di trasporti tra le due isole.

Le due esponenti degli esecutivi regionali hanno gettato le basi per la creazione di un tavolo permanente Sardegna-Corsica e di un Osservatorio dei trasporti. Questo organismo avrà il compito di condividere e scambiare dati al fine di sviluppare modelli compatibili con la crescita di entrambi i territori, e di rappresentare le loro istanze nel contesto del Trattato del Quirinale del 2021, che rafforza la cooperazione bilaterale tra Italia e Francia.

L’assessora sarda ai Trasporti ha spiegato che l’incontro è mirato a voler rafforzare il trasporto marittimo tra Sardegna e Corsica, soprattutto in considerazione delle recenti problematiche. L’obiettivo dichiarato di entrambe le regioni è garantire un collegamento efficiente e duraturo tra i porti di Bonifacio e Santa Teresa di Gallura, oltre a studiare e attivare nuove rotte per stimolare gli scambi tra i nostri territori.

Il collegamento aereo.

Le assessore hanno anche evidenziato la possibilità di un collegamento aereo tra le due isole. Sarebbe una novità in quanto Corsica e Sardegna sono sempre state collegate solo via mare. Le due assessore sono convinte che i tempi siano maturi per esplorare approfonditamente l’opzione di unire le due isole anche per via aerea. Un collegamento aeroportuale aumenterebbe l’afflusso di passeggeri tra le due regioni e favorirebbe la nascita di un sistema economico interregionale capace di cogliere le opportunità offerte dallo scenario internazionale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui