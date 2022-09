La grande attesa per il Rally del Vermentino.

Grande fermento per la 19esima edizione del Rally dei Nuraghi e del Vermentino e la 3ª Baja del Vermentino. Alberghi sold out, posti letto quasi introvabili. Una risposta importante per la Regione Sardegna, che si dimostra ancora una volta attrattiva in tutte le sue sfaccettature turistiche: “Facciamo fatica a trovare posti negli alberghi per i tanti appassionati che stanno arrivando per il Vermentino. Ma questo è motivo di orgoglio perché era proprio l’obiettivo che ci eravamo prefissati, richiamare più gente possibile e Far diventare il Vermentino un evento a 360°” – le parole di Eleonora Fenu, responsabile logistica della Rassinaby Racing.

“Il telefono non smette di squillare da giorni: è settimane che blocchiamo posti nave, posti in aereo e camere di hotel. Le prenotazioni comprendono alloggi in appartamenti, hotel e affittacamere distribuiti tra Alà dei Sardi, Berchidda, Loiri Porto San Paolo, Monti, Olbia, Oschiri e Ozieri. E questo non solo per i giorni della manifestazione – dichiara Graziella Asara titolare dell’agenzia Costa del Sole, partner logistico del Rally del Vermentino –, chi viene per il Vermentino approfitta del clima perfetto per allungare l’esperienza e continuare a godersi il mare e le bellezze dell’interno, abbinandole con visite guidate nei musei o nei luoghi incontaminati, grazie ai pacchetti studiati per il Rally. Per noi è importante allungare la stagione estiva, è respiro per la nostra terra e per i tanti lavoratori del settore turistico. I grandi eventi come questo aiutano ad ampliare la visibilità e la fruizione non solo estiva del nostro bellissimo territorio“.

Numeri di prenotazioni e presenze in crescita rispetto all’ultima edizione che certificano la grande voglia di Vermentino e di Sardegna. “Una grande soddisfazione che si aggiunge al fatto che il Rally è stato riconosciuto tra i Grandi Eventi di interesse turistico, essendo entrato nella graduatoria della Regione Sardegna – afferma il presidente di Rassinaby Racing, Alessandro Taras – è segno della bontà dell’organizzazione della manifestazione“.